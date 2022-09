Verso Cagliari-Venezia

Dopo la domenica di riposo i rossoblu riprendono gli allenamenti. Tutti in campo ad Asseminello eccetto i nazionali Lapadula, Makoumbou e Obert impegnati all'estero con le rispettive squadre fino a metà della settimana, ma è già atterrato in Sardegna Kourfalidis, l'unico degli stranieri ad aver chiuso già chiuso i suoi impegni con la Under21 greca. Il Cagliari sabato affronta in casa il Venezia. Dopo due vittorie convincenti arrivate contro il Modena e il Benevento, i rossoblu sono reduci dalla sconfitta casalinga rimediata la settimana scorsa contro il Bari, un match in cui i sardi hanno dato l'impressione di non aver maturato la continuità necessaria per scalare la classifica di B. Timidi, poco lucidi, ai sardi sono mancate fluidità e voglia di centrare il risultato, lacune alle quali mister Liverani proverà a rimediare in occasione del match contro il Venezia, squadra con la quale i rossoblù hanno un conto in sospeso dalla scorsa stagione. Il fischio d'inizio alla Domus sabato alle 14.