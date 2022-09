Export in aumento nell'Isola, ma la bilancia commerciale resta negativa

Export in aumento in sardegna, anche se la bilancia commerciale dell'isola resta negativa, con l'aumento del prezzo dell'energia che rischia di mettere in crisi interi comparti del tessuto produttivo isolano.

È l'allarme lanciato dalla cna che nel suo ultimo report segnala come a pesare sia soprattutto l'elevatissima quota di import petrolifero.



Chiara zammitti