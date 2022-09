Scoperti 54 kg di droga in un magazzino, arrestato un odontotecnico

Sono 54 i chili di droga, tra marijuana e hascisc, sequestrati dagli investigatori della Squadra mobile a Sestu in un magazzino in uso a un odontotecnico di 27 anni di Assemini. Il giovane è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta. Il 27enne ha cercato di convincere i poliziotti che nel deposito aveva solo gli attrezzi del mestiere, ma dentro gli agenti hanno trovato 38 kg di marijuana, 16 kg di hashish, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto e 13mila euro in contanti, denaro che, secondo le accuse, sarebbe stato guadagnato con lo spaccio. La droga, destinata al mercato di Cagliari, una volta venduta, avrebbe fruttato oltre un milione di euro.