La ricerca di Alì: "Voglio trovare mio fratello"

Da Parigi Alì Boughanmi è arrivato in Sardegna per cercare il fratello, ed è diventato un punto di riferimento per le altre famiglie tunisine. Dopo il ritrovamento di cinque corpi nel sud Sardegna i parenti fanno la spola per il riconoscimento, sostenuti dall'associazione Memoria Mediterranea.

La Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per naufragio colposo e traffico di esseri umani.