Cagliari, Barreca torna a disposizione

Nel ruolo, di laterale mancino, l’utilizzo di Obert è sempre risultato essere un ripiego per le caratteristiche del calciatore slovacco più a suo agio come centrale, soprattutto se braccetto a sinistra in una retroguardia a tre, posizione ricoperta più volte nel sistema di gioco impiegato da Mazzarri nella scorsa stagione. Per Carboni, invece, l’attuale mister rossoblù ha recentemente chiarito che come il resto del reparto dovrà crescere nei movimenti richiesti, ma nel suo caso deve anche maturare in termini di esperienza essendo alla prima stagione in un campionato professionistico.