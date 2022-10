Cagliari, fuori Capozucca e Passetti

A dieci giornate dall’inizio del campionato, con la squadra lontana dall’essere una pretendente alla promozione, sia nella forma - prestazioni deludenti- che nella sostanza - risultati insufficienti-, l’unico segnale credibile di presa di coscienza del momento -sportivamente- grave non poteva che essere l’esonero. A sorpresa, a pagare non è l’allenatore Liverani, sono invece -in rapida sequenza- il direttore sportivo Capozucca e il direttore generale Passetti.