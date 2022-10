Coppa Italia, domani Bologna-cagliari

I rossoblù si ritroveranno nel tardo pomeriggio ad Asseminello per l’ultima seduta di allenamento prima della rifinitura programmata per domani. Da valutare la possibilità di impiegare Goldaniga fino a ieri impegnato in terapie di recupero per un affaticamento muscolare. Non dovesse tornare disponibile per la partita di Coppa, Liverani potrà sostituirlo con il riposizionamento di Obert (finora sempre impiegato come terzino siistro) oppure con uno tra gli altri due difensori centrali di ruolo in rosa, Dossena e Capradossi.