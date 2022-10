Inizia la settimana di Cagliari-Brescia

Nulla è perduto, dopo soli otto turni, ma il progetto di mister Liverani non sta dando i frutti sperati. Innanzitutto in termini di risultati: la media punti è deficitaria per una squadra che vuole riprendersi subito la serie A e vale quanto quella del Sudtirol, formazione che quest’anno affronta per la prima volta nella sua storia il torneo cadetto. La vetta della classifica dista già sette lunghezze e ciò che maggiormente preoccupa è che i rossoblù finora hanno raccolto esattamente quanto meritavano, per la qualità e l’efficacia del gioco espresso.