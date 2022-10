Portovesme srl, allarme su stop produzione

I lavoratori sono consapevoli del momento critico che sta attraversando tutta l’economia nazionale e non solo e si dicono pronti ai sacrifici. Chiedono però che altrettanto faccia la proprietà Glencore, che dopo anni in utile, dovrebbe essere disponibile ad affrontare anche un periodo in perdita per rispettare un accordo alla riconversione produttiva che finora è solo un’idea e non un vero progetto industriale.