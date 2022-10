Scontro lungo la 386, muore una donna di Fonni

Prima l'arrivo in condizioni disperate all'ospedale San Francesco. Poi, pochi minuti dopo, il decesso tra le braccia dei soccorritori. Non c'è stato nulla da fare per Franca Mattu, la 47enne di Fonni coinvolta dell'incidente avvenuto ieri al chilometro due della Nuoro Lanusei. L'auto guidata dalla donna si è scontrata frontalmente con un altro veicolo: l'impatto, terribile, ha coinvolto altri due mezzi di passaggio sulla 389. Tre le persone rimaste ferite, trasportate al San Francesco non in pericolo di vita. Il tratto di strada in cui è avvenuto lo scontro è rimasto a lungo chiuso al traffico. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Poche ore prima del tragico incidente sulla Nuoro-Lanusei, al Brotzu di Cagliari si è spento Gabriele Viel, il giovane di Villasimius rimasto gravemente ferito nello scontro tra due moto avvenuto giovedì pomeriggio lungo la Provinciale 17. Nel paese del diciannovenne è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Sospesi i festeggiamenti civili in onore del patrono San Raffaele.