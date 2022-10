Centro massaggi a luci rosse, blitz della Polizia a Cagliari

Dietro l'attività del centro massaggi in una zona del centro di Cagliari si celava un luogo dove giovani ragazze asiatiche esercitavano la prostituzione. La Polizia ha messo i sigilli ai locali gestiti da due donne di nazionalità cinese di 56 e 33 anni denunciate per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'attività illegale si svolgeva all'interno di alcune stanze dove le prestazioni sessuali venivano associate ai massaggi. I contatti e le trattative avvenivano mediante utenze pubblicizzate in siti di incontri e escort. La perquisizione ha portato al sequestro di circa duemila euro in contanti e i telefoni cellulari utilizzati per ricevere le chiamate e fissare gli appuntamenti.