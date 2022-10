Ville sequestrate ai russi in Gallura, lavoratori in difficoltà

Il caso delle ville e altri immobili sequestrati in Sardegna ai magnati russi. I dipendenti sono rimasti al loro posto. È lo Stato a garantire lo stipendio. Ma i sindacati lanciano l’allarme: il personale riceve lo stipendio con mesi di ritardo. In tanti vengono da noi per licenziarsi. Il Governo deve intervenire immediatamente.