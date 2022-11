Dinamo a caccia di punti a Trieste

5 GARE AFFRONTATE, 2 SOLE VITTORIE DAVANTI AL PUBBLICO DI CASA.

PER LA DINAMO È DUNQUE CACCIA AL PRIMO SUCCESSO IN TRASFERTA.

STASERA PALLA A DUE ALLE 18 E 30 LA SFIDA SARÀ CONTRO TRIESTE, SQUADRA IN FONDO ALLA CLASSIFICA CON APPENA 2 PUNTI MA IN FIDUCIA GRAZIE AL COLPACCIO CONTRO NAPOLI ALL'OVERTIME UNA SETTIMANA FA.

PER I BIANCOBLÙ ALL'UNDICESIMO POSTO INVECE IL MOMENTO NON È DEI MIGLIORI, REDUCI DA 2 PASSI FALSI DI FILA, PRIMA IN CAMPIONATO E POI IN CHAMPIONS LEAGUE.

SERVIRà DUNQUE UNA SVOLTA SOPRATTUTTO PER IL MORALE DI UN GRUPPO CHE ANCORA FATICA A TROVARE CONTINUITà E UNA SUA IDENTITà.

MA IL LAVORO PAGHERà HA DETTO IL COACH BUCCHI