Il Cagliari sfida il Frosinone imbattutto

Il ruolo di terzino sinistro è il più conteso perché né Barreca, né Franco Carboni sono riusciti a imporsi come titolari fissi. Con la linea a tre in mediana non modificabile secondo il credo del tecnico romano, si va verso una nuova esclusione di Makoumbu, con Viola tra Rog e Nandez dal primo minuto. In attacco è prevedibile la conferma di Luvumbo e il ritorno di Mancosu a sostegno del centravanti Lapadula