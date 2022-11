Lucchese-Olbia: un calcio d'angolo punisce i bianchi al 95'

Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Olbia Roberto Occhiuzzi a fine gara:

“E' una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca, i miei hanno fatto una prestazione eccellente. Soprattutto i tanti giovani che oggi hanno avuto un’opportunità per mettersi in mostra. Nell’ultimo periodo abbiamo utilizzato tanti giovani e queste sono partite che servono per crescere e per avere maggiore temperamento in campo. Volevo queste risposte da loro. Risposte che servivano a noi stessi, alla società e ai nostri tifosi. Ho visto ragazzi che battagliano in campo e questo mi piace. Con lo spirito giusto ti giochi tutte le gare a viso aperto, sia quando devi soffrire che quando puoi attaccare”.