Pari al 94esimo, non solo sfortuna

Contro il Sudtirol nel secondo tempo si è vista una squadra che aveva raggiunto il vantaggio e sembrava in grado addirittura di aumentarlo. La mossa conservativa con Dossena e Lella per Rog e Nandez al 90esimo non ha sortito l’effetto di difendere i tre punti, ma piuttosto quello di suggerire agli avversari che i rossoblù volevano proteggersi e si sentivano perciò vulnerabili.