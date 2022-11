Serie B 2015/16, Cagliari primo alla 13esima giornata

Non è facile e nemmeno giusto imporre paragoni esatti tra due gruppi di giocatori e due stagioni sportive così lontani e diversi fra di loro, ma nemmeno si può sottovalutare come il collettivo di Liverani sia stato fino a questo momento al di sotto delle aspettative.

In occasione della retrocessione la società aveva messo le mani avanti, parlando di una stagione interlocutoria e di rilancio nel campionato cadetto. Quelle parole, però, erano state affidate agli ex direttori sportivo e generale Capozucca e Passetti ed erano poi state superate dalla costruzione di una rosa importante. Un combinato disposto che, nel momento attuale, suona come l’annuncio di un nuovo fallimento.