"Spesa sospesa" nei mercati di Campagna Amica

Coldiretti intanto ha lanciato la petizione “Campagna Amica e Filiera agricola Italiana per dire no al cibo sintetico”, con l’obiettivo di promuovere una legge che ponga sempre il consumatore nelle condizioni di poter scegliere generi alimentari genuini e naturali rispetto a prodotti di laboratorio, per i quali PENDONO le richieste di autorizzazione presso Efsa e Commissione Ue.