Sudtirol-Cagliari, trasferta insidiosa per Liverani

In qualità di matricola assoluta nella categoria, il Sudtirol è considerato in questo momento la sorpresa del torneo: nono in classifica con 18 punti conquistati e reduce da ben otto risultati utili consecutivi. In realtà, la partenza era stata tutt'altro che incoraggiante: tre sconfitte di fila nelle prime tre giornate, culminate con l’esonero dell’allenatore Leandro Greco. Al suo posto è stato chiamato così un tecnico esperto come Pierpaolo Bisoli, vecchia gloria del Cagliari con cui ha disputato sei stagioni da giocatore ed ha anche avuto un’esperienza poco fortunata in panchina, nei primi mesi dell’annata sportiva 2010-11.