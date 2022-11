Is Arutas: le mareggiate svelano decine di pezzi di plastica conficcati sulla spiaggia

Sono decine le basi di plastica utilizzate per fissare gli ombrelloni sulla sabbia ritrovate lungo la spiaggia di Is Arutas (Cabras) ora che le mareggiate di maestrale smuovono i chicchi di quarzo. A segnalare l'inconveniente la telespettatrice Helena Pes che insieme a Paolo Ardu, autore degli scatti che vedete, è andata sul litorale di Cabras lo scorso 5 novembre a godersi il mare di autunno. La foto finale mostra il triste bottino con decine di pezzi di plastica raccolti in soli 200 metri di arenile. Noi ci uniamo all'appello di Helena e Paolo: fate attenzione ai vostri ombrelloni quando andate al mare: per distrazione o incuria potreste diventare, vostro malgrado, complici dell'inquinamento delle nostre meravigliose spiagge.

