A Cagliari cresce il prezzo delle case. Secondo il terzo Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, la domanda è cresciuta dell'8,3 per cento in un anno. La contrazione degli sconti sul prezzo è legata al fatto che convergono il prezzo offerto e quello di vendita. Occorrono mediamente quattro o cinque mesi per vendere un appartamento, per affittarlo il tempo si dimezza.