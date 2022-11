Crollo all'Università: richiesta di archiviazione per il rettore e altri otto

Nove richieste di archiviazioni su 11 per il crollo del 18 ottobre dell'aula Vardabasso, nel polo universitario di Sa Duchessa. Le ha presentate la Procura di Cagliari per altrettante persone che all'indomani del clamoroso cedimento erano state iscritte nel registro degli indagati con l'ipotesi di disastro colposo, un'iscrizione motivata dall'esigenza di far partecipare gli interessati alla fase delle perizie. Alla decisione il pubblico ministero Gian Giacomo Pilia è arrivato dopo avere esaminato la consulenza tecnica elaborata dall'ingegner Cristina Onnis, perizia dalla quale non risultano evidenze di responsabilità per 9 indagati su 11, fra cui il rettore dell'Università francesco Mola, il direttore generale Aldo Urru e gli altri dirigenti dell'ateneo. Sul registro degli indagati restano due nomi: l'ingegner Antonio Pillai e il geometra Bruno Concas, direttore dei lavori eseguiti sull'edificio prima nel 2012 e poi nel 2019. Secondo la perizia commissionata dalla Procura l'origine del crollo sarebbe riconducibile alla mancata esecuzione delle verifiche statiche sul solaio in occasione dell'installazione di un pesante impianto di condizionamento nel 2012 e poi nel 2018 quando fu modificata la destinazione d'uso dell'aula Vardabasso, trasformata da semplice ufficio ad aula per ospitare le lezioni con gli studenti.