Scoperti 1200 kg di marijuana nascosti in campagna

Blitz antidroga dei carabinieri nelle campagne di Talana, in Ogliastra. Sono stati recuperati 1.200 chili di marijuana nascosti nella vegetazione, all'interno di dieci sacchi di nylon e 34 bidoni in plastica da duecento litri, colmi di buste sottovuoto pronte per la vendita. Lo stupefacente, in ottimo stato di conservazione, sul mercato illegale avrebbe fruttato circa 1 milione di euro.