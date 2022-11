Fiamme in appartamento al primo piano di una palazzina

Tanta paura per l'incendio divampato questa mattina a Quartu Sant'Elena in un appartamento al primo piano di una palazzina di cinque piani tra via Oslo e via Ariosto.

Sul posto stanno operando due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco con un'autopompa e un'autobotte. In via precauzionale tutti gli appartamenti sono stati evacuati.

La situazione è sotto controllo le fiamme che hanno coinvolto principalmente una camera da letto sono state spente. Sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica degli ultimi focolai e la messa in sicurezza della struttura e dell'area. Fortunatamente nessun ferito, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuto anche il Funzionario tecnico di guardia per verificare la struttura.