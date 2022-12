Cagliari - Parma, sfida inedita in serie B

Domani alla Domus il Cagliari riceve la visita del Parma guidato da mister Fabio Pecchia. L’omologo e omonimo rossoblù Fabio Liverani attende dall’allenamento di questa mattina gli ultimi riscontri alla sua idea di formazione titolare, dalla quale uscirà -salvo sorprese- Marko Rog. Il centrocampista croato infatti fino a ieri non ha mai partecipato agli allenamenti di gruppo perché impegnato in un programma personalizzato per riassorbire una forte contusione alla coscia.