Cagliari, sempre più probabile Muzzi in panchina contro il Cosenza

Quello del giorno di Santo Stefano sarà il settimo incrocio in Sardegna tra Cagliari e Cosenza, con un bilancio che vede i padroni di casa imbattuti, in virtù di quattro pareggi e tre vittorie, l’ultima delle quali ottenuta sempre in un campionato di Serie B - quello della stagione 1997/98 - dalla squadra guidata da Gian Piero Ventura che poi ottenne la promozione.