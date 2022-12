Continuità, introvabili i biglietti per i voli aggiuntivi di Natale

Ita e Volotea, d’intesa con la Regione, hanno annunciato per le prossime due settimane 26 voli aggiuntivi in continuità, 22 su Cagliari e 4, ancora da definire, su Olbia e Alghero. Ma basta fare un giro sui portali delle compagnie per accorgersi che i biglietti nella maggior parte dei casi sono introvabili.

La Regione, però, invita tutti alla calma. “I 22 voli aggiuntivi su Cagliari, spiega l’assessore dei Trasporti Moro, sono già nella programmazione dell’aeroporto, la vendita dei biglietti dipende dalle autorizzazioni dell’Enac, che arrivano di ora in ora”.