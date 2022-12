Esplosione in casa a Irgoli, danni ingenti

Un'esplosione in una abitazione ad Irgoli ha provocato danni ingenti ma nessun ferito. Intorno alle 16, la squadra dei vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta in seguito a una potente deflagrazione all'interno di una casa nel centro abitato. Fortunatamente al momento del boato non erano presenti gli occupanti. L’esplosione avrebbe avuto origine dal termo camino, probabilmente per il malfunzionamento del sistema di controllo della pressione sulla caldaia.