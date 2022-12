Ranieri-Cagliari, firma in arrivo

La società si è inoltre messa a disposizione per reperire nella finestra di mercato di gennaio tre nuovi giocatori funzionali al progetto tecnico di mister Ranieri, che potrebbe assistere di persona all’ultima gara di campionato della sua prossima squadra dalla tribuna della Domus.

Per la partita contro il Cosenza, infatti, in panchina ci sarà Muzzi, che in questi giorni sta dirigendo gli allenamenti ad Asseminello con uno staff interno alla società rossoblù.