Takoua Ben Mohamed ospite del Dicembre Letterario

Il club di Jane Austen Sardegna per il festival Dicembre letterario ha organizzato a Villacidro un incontro con l'autrice di graphic novel Takoua Ben Mohamed, in dialogo con lo scrittore Flavio Soriga. Al centro dell'opera la vita di bambini e ragazzi in Mozambico, immortalata in un reportage a fumetti. Nel servizio, l'intervista alla scrittrice e alla direttrice artistica del Club di Jane Austen Sardegna Giuditta Sireus.