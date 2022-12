Una laurea oltre le barriere

A Sassari Luca Parodi, giovane persona con disabilità, socio di ABC Sardegna, ha conseguito la seconda laurea, come vedete nel video che ci ha inviato l'associazione stessa. Una conquista inclusiva che ha come protagonista non solo Luca, ma tutta l’Universita di Sassari nel suo complesso. In seguito, una delegazione di ragazzi e ragazze di ABC, insieme ai loro educatori, è stata ospite della DINAMO BASKET al palazzetto dello Sport per uno scambio di auguri di Natale tra i giocatori della squadra e i giovani e per la presentazione in anteprima del calendario 2023 dell’Associazione.