Mihajlovic: Liverani, "ho avuto la fortuna di conoscere l'uomo"

Manifestazioni di cordoglio da Cagliari per la scomparsa dell'ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic. Arrivano da due ex compagni di squadra del serbo, il tecnico rossoblù Fabio Liverani e il club manager Roberto Muzzi. "Tutti hanno potuto ammirare Sinisa come calciatore - questo il messaggio di Liverani - io ho avuto la fortuna di conoscere anche l'uomo. Tre anni insieme da compagni di squadra alla Lazio, fianco a fianco. Ricordi che porterò per sempre con me. Il mio pensiero va alla sua famiglia, vi abbraccio forte".

Anche Muzzi, compagno di squadra di Mihajlovic alla Roma, ha voluto ricordarlo così: "Ti ho conosciuto appena arrivato in Italia, ho avuto la fortuna di condividere con te momenti indimenticabili sul campo e fuori. Ciao Sinisa, esempio per sempre".

Il Cagliari intanto prepara la difficile sfida di Palermo.