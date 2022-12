Musumeci, eliminare il divario col resto d'Italia

Il Ministro della protezione civile e del mare, Nello Musumeci, in visita in Sardegna, parla di insularità e opportunità per il territorio.Fondamentale eliminare le diseguaglianze con il resto d'italia, dice. Necessario andare avanti con le autorizzazioni dei parchi eolici off shore. La Sardegna, sostiene, ha anche diritto a eleggere un proprio rappresentante al Parlamento europeo.

L'intervista di Salvatore Lussu