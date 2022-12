Luna Rossa, bilancio positivo di fine anno

Sarà varato a Cagliari l'estate prossima il nuovo catamarano a idrogeno di Luna Rossa, in vista della prossima America's Cup in programma a Barcellona a settembre 2024. I prossimi mesi serviranno a completare la costruzione della barca, mentre è positivo il bilancio, tracciato dallo skipper Max Sirena, per l'anno che sta per concludersi. Nei mesi scorsi il varo e i test del prototipo di 12 metri di cui vedete le immagini.