"Basta morti in bici" la pedalata di protesta

Due giorni fa Giuseppe Incani, un cuoco di 62 anni di rientro dal lavoro in bicicletta, è stato travolto e ucciso da un'auto in viale Marconi. La protesta sui pedali di adulti e bambini da Cagliari fino al luogo dell'incidente dove è stato deposto un mazzo di fiori. Nel servizio le interviste a Kevin Bruce Legge, Ppresidente di Quartu in bici, e di Virgilio Scanu, presidente Fiab Sardegna.