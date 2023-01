Cagliari, otto punti per la zona promozione diretta

L'allenatore romano nella conferenza stampa post gara dopo il debutto vincente contro il Como, pur non sbilanciandosi sugli obiettivi stagionali, ha lasciato intendere che il proprio traguardo personale non è quello di accontentarsi: vuole mettere nel mirino le posizioni di vertice per ottenere il pass per la massima categoria senza attraversare la fase degli spareggi.