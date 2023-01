Cagliari, Rog parzialmente in gruppo

Sabato andrà in scena quindi la 38esima sfida in serie B tra Cagliari e Como, in un contesto che si annuncia piuttosto caldo. La Domus infatti sarà vicina al tutto esaurito, con gli spalti gremiti di tifosi che vorranno omaggiare Claudio Ranieri tornato in Sardegna a furor di popolo e desideroso di centrare la vittoria al suo nuovo esordio in panchina.