Dinamo, in trasferta per la salvezza

Match decisivo per la Dinamo Sassari che domenica alle 17,30 affronta UNAHOTELS Reggio Emilia in trasferta sul parquet del Palabigi. Partita fondamentale in chiave salvezza. I biancoblù, a dieci punti, sono a due sole lunghezze di vantaggio dal penultimo posto, gli emiliani ultimi a sei punti.

Resta per i sassaresi la speranza di accedere alle Final Eight di Coppa Italia con due vittorie, compresa quella di domenica, e una serie di risultati a favore.