Galsi, dubbi e incognite sul ritorno del super gasdotto dall'Algeria

L’intesa tra Algeria e Italia per il ritorno del Galsi, in Sardegna ha colto tutti di sorpresa. La Regione, che in attesa di saperne di più si mostra prudente, ma anche le imprese e i sindacati. Sono ancora tante le incognite legate al progetto per il grande gasdotto. Nel servizio l'intervista ad Alfonso Damiano, professore ordinario di Energetica elettrica all'Università di Cagliari.