Il Cagliari accoglie Azzi, ma la piazza aspetta Nainggolan

Paulo Azzi svolgerà in giornata le visite mediche per definire il suo trasferimento dal Modena al Cagliari. Un’operazione che sancisce la bocciatura definitiva dei due laterali di fascia sinistra di ruolo nella rosa rossoblù, franco Carboni e Antonio Barreca, che non sono riusciti a imporsi nel corso del girone d’andata e anzi hanno spesso subito la concorrenza di Obert, destinato finalmente a reinserirsi in pianta stabile nelle rotazioni della coppia di difensori centrali.