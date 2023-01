Allenamenti nelle Canarie per l'olimpionica Marta Maggetti

Surf, verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Allenamenti conclusi in Sardegna per la campionessa mondiale della specialita' iq-foil Marta Maggetti. La cagliaritana, atleta delle Fiamme Gialle e quarta ai giochi olimpici di Tokyo, è partita per le isole canarie, in particolare per Lanzarote. Per lei 3 mesi intensi di allenamento nell'oceano insieme ai più forti atleti al mondo della categoria. Durante questo periodo sono previste anche 2 competizioni internazionali, una a gennaio e l'altra a febbraio: gli International Games. Ma l'obiettivo a lungo termine dell'azzurra, laureatasi campionessa del mondo 2 mesi fa a Brest in Francia, sono le olimpiadi parigine del prossimo anno.