Quattro cuccioli ancora in cerca di casa

Su oltre 120 cani un terzo è ospitato nella struttura di via Po a Cagliari da lungo tempo, oltre dieci anni. Eppure anche tra i cani adulti e di taglia grande la maggior parte può trovare una nuova famiglia disposta ad accoglierli. Ne è convinta Gianna Coppa, la veterinaria che da sette anni dirige il canile comunale. Per conoscere potenziali cani da adottare si viene in via Po, ma prima si può consultare la scheda anagrafica di ogni animale sul sito del comune di Cagliari.