A Cagliari, al teatro Intrepidi Monelli, è andato in scena lo spettacolo “Il bosco di carta”, una favola ecologica che insegna il rispetto per la natura. Si tratta del quinto appuintamento della rassegna del Teatro delle MEraviglie dedicata ai giovanissimi e alle famiglie con spettacoli in programma tutte le domeniche di febbraio.