Cagliari, esame trasferta a Bari cercando il salto di qualità

Subito dopo la vittoriosa gara contro il Benevento Claudio Ranieri ha ricordato in conferenza stampa che per il definitivo salto di qualità sarà necessario recuperare tutti gli effettivi, circostanza che non si verificherà in occasione del prossimo turno, quando il centrocampo sarà ancora orfano di Nandez e in attacco Lapadula non avrà al suo fianco Pavoletti, che prosegue nel lavoro personalizzato dopo l'infortunio alla caviglia. Meno impattante il forfait di Altare, squalificato dopo l'espulsione di sabato scorso: nel ruolo, oltre a Capradossi, c'è anche Goldaniga, appena tornato a pieno regime dopo il lungo stop. Prezioso il rientro di Rog dopo la giornata di squalifica: con il croato e Kourfalidis i rossoblù possono tornare al 3-5-2, modulo più prudente di fronte a un avversario come il Bari, reduce da due vittorie consecutive che lo hanno portato ad essere la terza forza del campionato, anche grazie al miglior attacco del torneo.

Quella dello stadio San Nicola sarà in ogni caso una partita che potrà dire molto sulle reali possibilità del Cagliari per ambire alla promozione diretta in serie A. I rossoblù hanno sì cambiato marcia dall'avvento della nuova guida tecnica come dimostrano le tre vittorie su tre in casa, ma lontano dalla Domus continuano a segnare il passo.