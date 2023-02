Continuità ad Alghero: per il via libera manca solo l'ok del ministero

L'aggiudicazione ufficiale da parte del Ministero dei trasporti arriverà nelle prossime ore. Alle 15 di martedì è scaduto il termine entro il quale avrebbero potuto farsi avanti eventuali compagnie interessate a coprire le rotte da e per Alghero con le regole della continuità territoriale senza esclusiva e senza compensazioni. Dunque, a garantire i collegamenti con Roma-Fiumicino sarà AeroItalia che ha ottenuto la tratta con la capitale con un ribasso del 10 per cento. Ita assicurerà invece la rotta Alghero-Milano-Linate. La compagnia sorta dalle ceneri di Alitalia se l'è aggiudicata con un ribasso minimo: 0, 15 per cento.