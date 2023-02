Emergenza cavallette, l'assessora Satta: "siamo in ritardo ma vogliamo correre"

Il piano messo in campo da Laore per prevenire quella che sarebbe la quinta invasione di cavallette nel centro Sardegna, prevede una centrale operativa con sede nella zona industriale di Ottana, 50 uomini da Forestas, 25 macchine irroratrici private più altre sette disponibili nei Comuni, altri dieci operatori di Laore a terra e una app per la segnalazione dei focolai. In tutto saranno 26 i comuni interessati dalla campagna di disinfestazione. Elementi emersi nell'incontro con i sindaci voluto dall'assessorato dell'Agricoltura. I primi cittadini non nascondo le criticità: attendiamo di verificare l'efficacia delle misure. Nel servizio le parole dell'assessora all'Agricoltura Valeria Satta e dei sindaci di Ottana (Franco Saba), Davide Muledda (Oniferi) e Rita Zaru (Noragugume).