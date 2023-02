Il Cagliari a Venezia tra brutti ricordi e voglia di rilancio

Il 22 maggio dell'anno scorso a Venezia, con una prova sconcertante, il Cagliari non riuscì a segnare contro una squadra già retrocessa il gol che avrebbe significato permanenza in serie A. Sabato ci sarà spazio per i brutti ricordi ma sarà anche l'occasione per rimuoverli: con una vittoria in trasferta Ranieri e i suoi potrebbero infatti compiere quel salto di qualità che li porterebbe a insidiare il secondo posto in classifica (che vale la promozione diretta). Come al solito però il tecnico romano dovrà fare di necessità virtù e trovare soluzioni inedite, soprattutto in attacco.