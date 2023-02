Il territorio del Sassarese chiede alla Regione un nuovo ospedale e più servizi per il territorio

L'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ha partecipato al consiglio comunale di Sassari per rispondere alle richieste più importanti del territorio in materia di servizi sanitari. Due i punti più rilevanti. In primo luogo la necessità di un nuovo ospedale; in secondo luogo l'estensione dei servizi che possano mediare la medicina di base con le strutture ospedaliere del capoluogo, come le case di comunità e la continuità assistenziale. Senza queste condizioni, ha detto l'assessore Doria non sarà possibile limitare gli accessi ai Pronto Soccorso che per circa la metà sono congestionati da codici verdi o bianchi per i quali è possibile provvedere prima con le guardie mediche.

Nel servizio, le interviste al sindaco di Sassari, Nanni Campus e all'assessore alla sanità, Carlo Doria