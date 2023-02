A Brescia la più bella Dinamo della stagione

Nella gara del PalaLeonessa i lombardi hanno provato in tutti i modi a riprendere il Banco, che ha condotto per 40 minuti.

Ci è andata vicina nel secondo quarto, dopo esser stata sotto di 15 punti, ma le triple di Kruslin e le stoppate di Ousmane Diop hanno ricacciato i lombardi a meno dieci all’intervallo. Ci è quasi riuscita nella terza frazione, con il solito Della Valle che ieri sera ha superato i 3mila punti in Serie A. Ma la Dinamo, di nuovo, ha resistito, con un dominio psicologico della gara che è figlio del lavoro in palestra, dice coach Piero Bucchi, ma soprattutto della tranquillità che il coach emiliano è stato in grado di trasmettere ai suoi giocatori.

L’effetto Bucchi sui giocatori scelti a inizio stagione è evidente: Jamal Jones, ieri negativo per i 5 falli commessi in appena 10 minuti, è stato trasformato in un leader offensivo. Chris Dowe, che un po’ di scetticismo aveva suscitato nei primi mesi, si sta affermando come playmaker titolare, e ieri ha preso in mano la squadra nell’ultimo quarto, quando Brescia si era avvicinata pericolosamente. La guardia di Louisville ha dimostrato, davanti a Nikolic passato a Brescia, che la società non ha sbagliato preferendolo al play sloveno.

Lo stato di grazia di Stefano Gentile, la ritrovata grinta di Diop e il ritorno in campo di Robinson sono le altre belle notizie di una vittoria che proietta la Dinamo al quinto posto in classifica.

Mercoledì cominciano le final eight, con Brescia, ora dodicesima in classifica, a fare da figurante contro Milano, e questo grazie alla vittoria strappata all’andata dopo un supplementare al PalaSerradimigni. L’impressione è che a Torino mancherà la squadra più in forma del campionato: la Dinamo di Piero Bucchi.

Un allenatore psicologo, in grado di migliorare i propri giocatori con il passare dei mesi, infondere fiducia, incastrare a poco a poco i pezzi del puzzle anche a costo di separarsi da quelli più preziosi, vedi Onuaku.

Già l’anno scorso Piero Bucchi era riuscito a ottenere il massimo dagli strumenti a disposizione, centrando le semifinali scudetto contro Milano. Quest’anno, dopo un avvio di stagione rallentato dai tanti infortuni, sembra già sulla buona strada.

È un peccato che la Dinamo sia la grande assente delle final eight di Torino, così come l’ottimo basket visto ieri sul parquet di Brescia non possa esprimersi in giro per l’Europa, in Champions League.