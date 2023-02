La neve lo blocca in casa

Il video che vi mostriamo è stato girato dal nostro telespettatore Tore Moro che vive nelle campagne di Fonni. La sua casa in montagna è a oltre 1400 metri di quota ed è isolata da domenica a causa delle abbondanti nevicate: la strada per arrivare in paese è bloccata da 80 centimetri di neve e lui, che vive lì con parte della famiglia e tre nipotini, ha chiesto che venga liberata. Basterebbe - ci dice - far passare uno spazzaneve una volta al giorno per permettere alle auto di transitare: la strada è la stessa che prosegue fino alle piste da sci del Bruncuspina.